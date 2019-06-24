انطلاق الدورة التدريبية لضباط الترصد الالكتروني بساحل حضرموت

انطلقت الأحد، الدورة التدريبية التنشيطية لضباط الترصد الالكتروني بمديريات ساحل حضرموت.
ويتوقع أن تضيف الدورة التي تستمر لمدة يومين، مفاهيم جديدة لجميع المتدربين لتطوير أدائهم في الميدان والرفع من قدراتهم ومعارفهم وكفاءتهم في الترصد عن الوبائيات بشكل أسرع.
بدوره ثّمن نائب المدير العام لصحة ساحل حضرموت عوض يسلم باحنحن، الجهود المبذولة من قبل ضباط الترصد في الميدان في الترصد عن الوبائيات خلال الفترة السابقة والعمل الجبار في الكشف المبكر عن جميع الأمراض الوبائية التي ظهرت بالمحافظة.
وحث باحنحن جميع المتدربين على الاستفادة من هذه الدورة التدريبية والخروج بمفاهيم جديدة لتقديم الخدمة بصورة تحسسية دقيقة عن الوبائيات في مديريات ساحل حضرموت.
فيما أوضحت الدكتورة رولا باضريس مدير دائرة الترصد بصحة ساحل حضرموت، أن هذه الدورة تأتي لتنشيط المفاهيم لدى ضباط الترصد والمراجعة فيما بينهم.
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