البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

دانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقف سيارات مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الذي نفذته ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأعربت المنامة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية.

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات ايران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.