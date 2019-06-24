شكرا لقرائتكم خبر عن حدث كبير في اليمن بعد أيام والفريق علي محسن يستنفر القوات ويصدر توجيهات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الاحد الى محافظة حضرموت (شرق اليمن) وعقد هناك اجتماعا عسكريا وامنيا رفيعا، واصدر توجيهات .

والتقى نائب الرئيس الذي وصل مأرب قبل يومين قادما من الرياض ، اللجنة الأمنية في مديريات الوادي والصحراء بحضرموت بحضور وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس وقائد قوات التحالف في حضرموت وعدد من القيادات العسكرية والأمنية .

ولم يحضر الاجتماع محافظ حضرموت اللواء البحسني ، ولم يتسنى لمأرب برس معرفة السبب .

ووجه نائب رئيس الجمهورية برفع اليقظة الأمنية وتعزيز قدرات الأجهزة المختلفة ومضاعفة الجهود لتأمين فعالية بطولة العالم للملاكمة في سيئون التي قال ان انعقادها يعد نجاحاً يضاف إلى سلسلة النجاحات بالمحافظة.

وستقام منافسات البطولة التي نقلت من المكلا الى سيئون- لعدم جاهزية البنى التحتية في المكلا- يومي 28 و29 يونيو الجاري برعاية رئيس الجمهورية وتحت شعار "بطولة الأخوة اليمنية السعودية الإماراتية" وبمشاركة 16 ملاكماً أوروبياً و12 ملاكماً عربياً و3 ملاكمين يمنيين.

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ونقل نائب الرئيس تحيات الرئيس هادي ، معبراً عن شكره وتقديره لقيادة المحافظة وكل الأجهزة للجهود التي بذلوها في إنجاح انعقاد مجلس النواب والمهام الجديرة بالثناء في تثبيت الأمن والاستقرار وأداء مختلف المؤسسات ، بحسب وكالة سبأ الحكومية.

وفي الاجتماع عبر نائب الرئيس عن تقديره لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفهم الأخوية الصادقة في دعم الحكومة الشرعية.

علي محسن أشاد بجهود الأجهزة العسكرية والأمنية في محاربة الإرهاب والتصدي للجريمة، مشيداً بتعاون أبناء حضرموت بمختلف توجهاتهم بقيادة محافظ المحافظة اللواء الركن فرج البحسني ووقوفهم ودعمهم للشرعية بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعاون الجميع في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد نائب الرئيس اهتمام القيادة السياسية بمحافظة حضرموت الحضارة والأصالة والتاريخ والتعايش التي احتضنت كل أبناء الوطن وقت الشدائد وباعتبارها أفضل النماذج لليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم لما عكسته من صورة مثالية في الأمن والاستقرار والتنمية والانحياز لخيار الدولة.

ورحب وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء وقائد المنطقة والقادة بزيارة نائب رئيس الجمهورية، معبرين عن تقديرهم لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.

وقدم الحاضرون تقارير الأداء لعمل مختلف الأجهزة والجهود المبذولة في تطبيع الأوضاع ومحاربة العناصر الإرهابية والعمل لحماية الممتلكات العامة والخاصة