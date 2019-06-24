شكرا لقرائتكم خبر عن بالإسم ...الكشف عن ”القائد الخائن” الذي يزود الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة.. وهكذا وقع في قبضة الأمن والقوات السعودية..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الأمن في محافظة الجوف من إحباط عملية تهريب شحنة طائرات مسيرة في طريقها للمليشيات الحوثية قادمة من إحدى المحافظات الجنوبية.

وأفادت مصادر أن قوات الأمن في محافظة الجوف ألقت القبض على سيارة محملة بطائرات مسيرة وصواريخ في طريقها للمليشيات الحوثية، قادمة من إحدى المحافظات الجنوبية، حيث تسيطر القوات التابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات .

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وأوضحت المصادر أن قوات الأمن عثرت على رخصة مرور بحوزة سائق السيارة، صادرة عن ما يسمى بـ"قوات الدعم والإسناد" الذي يقوده المدعو "أبواليمامة" التابع للإمارات والمحال إلى التحقيق.