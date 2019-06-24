شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قليل : الرئيس هادي يفاجئ الجميع بإصدار قرار جمهوري غير المتوقع .. بتعين محمد جميح بهذا المنصب الكبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر، الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور محمد جميح، سفيرا ومندوبا دائما لليمن لدى اليونسكو.

وبحسب وكالة سبأ، فقد صدر اليوم، القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور محمد صالح جميح سفيراً ومندوباً دائماً لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

يشار بالذكر إلى أن الدكتور جميح، هو سياسي وكاتب صحفي يمني، مقيم في بريطانيا، وعضو مؤتمر الحوار الوطني.