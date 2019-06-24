شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: شاهد طريقة الحوثيين في إرهاب اليمنيين داخل الأسواق وسط صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للطريقة الإرهابية التي يتعامل بها الحوثيون مع المدنيين اليمنيين. وأظهر الفيديو مجموعة من الحوثيين المسلحين يعتدون بالضرب على أحد العمال من اليمنيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وكان العامل يجلس على الكرسي أمام بضاعته ومر عليه عدد من الحوثيين المدججين بالسلاح وانهالوا عليه بالضرب والصفع على الوجه.

وقبل أن يخرجوا من المحل ، قام أحدهم بركل العامل في بطنه بقوة.

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