شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يفجرون أنبوب نفط رئيسي في شبوة فجر اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت عناصر تخريبية; فجر اليوم على تفجير أنبوب نفطي بالقطاع النفطي الرابع; التابع لشركة الاستثمارات النفطية بالكيلو 108, بمنطقة لماطر بمديرية الروضة في محافظة شبوة.

وأفادت مصادر مسؤولة بأنَّ: "الأنبوب; يمتد من القطاع النفطي الرابع إلى ميناء النشيمة للتصدير النفطي".. حيث تقوم شركة OMV النمساوية; بضخ كميات نفطية كبيرة -عبر الأنبوب نفسه - من حقول العقلة النفطية.

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موضحًا; بأنَّ: "الأنبوب; له أهمية بالغة بنقل النفط الخام من الحقول إلى الموانئ البحرية الخاصة, ومن ثم توزيعها على مختلف المحافظات أو تصديرها للدول الشقيقة".

ويعد هذا التفجير الثاني خلال أقل من شهر, حيث قامت عناصر تخريبية أخرى باستهداف أنبوب نفطي بمنطقة رضوم في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وتتعرض الأنابيب النفطية لاعتداءات تخريبية متكررة, وسط دعوات لحمايتها وحماية الإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة; من قبل القوات العسكرية بالمحافظة.