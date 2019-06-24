شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يفجرون أنبوب نفط رئيسي في شبوة فجر اليوم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقدمت عناصر تخريبية; فجر اليوم على تفجير أنبوب نفطي بالقطاع النفطي الرابع; التابع لشركة الاستثمارات النفطية بالكيلو 108, بمنطقة لماطر بمديرية الروضة في محافظة شبوة.
وأفادت مصادر مسؤولة بأنَّ: "الأنبوب; يمتد من القطاع النفطي الرابع إلى ميناء النشيمة للتصدير النفطي".. حيث تقوم شركة OMV النمساوية; بضخ كميات نفطية كبيرة -عبر الأنبوب نفسه - من حقول العقلة النفطية.
موضحًا; بأنَّ: "الأنبوب; له أهمية بالغة بنقل النفط الخام من الحقول إلى الموانئ البحرية الخاصة, ومن ثم توزيعها على مختلف المحافظات أو تصديرها للدول الشقيقة".
ويعد هذا التفجير الثاني خلال أقل من شهر, حيث قامت عناصر تخريبية أخرى باستهداف أنبوب نفطي بمنطقة رضوم في الحادي عشر من الشهر الجاري.
وتتعرض الأنابيب النفطية لاعتداءات تخريبية متكررة, وسط دعوات لحمايتها وحماية الإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة; من قبل القوات العسكرية بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يفجرون أنبوب نفط رئيسي في شبوة فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.