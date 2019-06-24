شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو.. من داخل “مطار أبها” بعد هجوم ميليشيا “الحوثي” (فيديو+صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت قناة “الإخبارية السعودية”، مساء امس الأحد، في مقطع فيديو صورًا أولية من “مطار أبها” الدولي بعد استهدافه من جانب ميليشيا “الحوثي” المدعومة من إيران.

وأظهرت الصور التي عرضتها القناة من داخل المطار، تضرر عدد من السيارات، وتضرر عدد من الكبائن الموجودة في موقف سيارات مطار أبها.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين آخرين جراء الهجوم الإرهابي بمطار أبها الدولي.

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