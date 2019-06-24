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اعلامي يكشف عن الطريقة للوصول الى المناصب في الشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - تحدث  الإعلامي صلاح أبوعوذل، عن الأسلوب الذي المتبع في اليمن للوصول للمناصب القيادية.

وكتب أبوعوذل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر”اليمن البلد الوحيد في العالم الذي لا يعتمد على الكفاءة في المناصب القيادية في الدولة”.

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وتابع: ” يكفي أن تكون “شتاما لعانا”، لتصل إلى المنصب الذي تريد وفق اختيارك”.

وتابع: “الموضة الجديدة في الحصول على المنصب ليست “شتم الرئيس” فحسب، ولكن شتم الجنوب وتهديده بحرب ثالثة، التطاول على الإمارات وابتزاز بالتحالف مع الحوثيين.. كل هذه الأشياء سوف تقودك للحصول على منصب”.

واختتم بالقول: “لست في حاجة للبحث عن الـcv لأي صاحب قرار تعيين جديد، فقد ابحث عن كل مفردات القبح لتعرف انه مر من هنا”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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