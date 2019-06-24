شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي يكشف عن الطريقة للوصول الى المناصب في الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الإعلامي صلاح أبوعوذل، عن الأسلوب الذي المتبع في اليمن للوصول للمناصب القيادية.

وكتب أبوعوذل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر”اليمن البلد الوحيد في العالم الذي لا يعتمد على الكفاءة في المناصب القيادية في الدولة”.

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وتابع: ” يكفي أن تكون “شتاما لعانا”، لتصل إلى المنصب الذي تريد وفق اختيارك”.

وتابع: “الموضة الجديدة في الحصول على المنصب ليست “شتم الرئيس” فحسب، ولكن شتم الجنوب وتهديده بحرب ثالثة، التطاول على الإمارات وابتزاز السعودية بالتحالف مع الحوثيين.. كل هذه الأشياء سوف تقودك للحصول على منصب”.

واختتم بالقول: “لست في حاجة للبحث عن الـcv لأي صاحب قرار تعيين جديد، فقد ابحث عن كل مفردات القبح لتعرف انه مر من هنا”.