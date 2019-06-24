شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يعلق على بيان اللجنة الرباعية بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، على البيان الصادر من اللجنة الرباعية “السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا” بشأن اليمن.

وكتب آل جابر، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: ” ‏البيان يعيد تأكيد التزام الدول الأربع بالعملية السلمية اليمنية وقرارت مجلس الأمن الدولي بما في ذلك القرار ٢٢١٦ ، وعن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث”.

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وتابع: “يدعو البيان الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء معه للتسريع بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم”.

وعبرت اللجنة الرباعية عن قلقها من إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين، ويطالبهم بالرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات لإنقاذ حياة اليمنين.

‏كما أعربت عن قلقها من الخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المُزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط، وبهجمات الحوثيين على السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مُسيّرةٍ ، إيرانية الصنع والتسهيل.