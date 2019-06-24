شكرا لقرائتكم خبر عن «الحضرمية» جديد الطيران اليمني تنطلق في اكتوبر المقبل [تفاصيل حصرية] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدشن شركة الخطوط الجوية “الحضرمية” كأول شركة طيران يمنية خاصة رحلاتها من مطار الريان في محافظة حضرموت (شرق البلاد) في شهر اكتوبر المقبل.

وقال المدير العام التنفيذي لشركة “الحضرمية” الكابتن طيار صالح ابوبكر بازرعة في حديث خاص مع “المشهد اليمني” إن “الشركة مملوكة كاملة لتجار من حضرموت”، لافتاً إلى أن أولوية الشركة “تخفيض سعر التذاكر مراعاة لظروف اليمنيين جراء الأوضاع التي تمر بها البلاد”.

وأوضح الكابتن طيار صالح بازرعة أن شركة “الحضرمية” ومقرها الرئيسي في محافظة حضرموت مدينة المكلا مديرية الريان شارع المطار ستدشن أولى رحلاتها إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وأضاف بازرعة: “نحن بصدد استكمال اجراءات الحصول على شهادة التشغيل الجوي من قبل هيئة الطيران المدني اليمنية”.

وأعرب بازرعة عن أمله في أن يتم استخراج جميع الموافقات “قبل الجدول المحدد والمقترح من مجلس إدارة الشركة لتشغيل رحلاتها في شهر اكتوبر 2019”.

وأكد بازرعة أن الشركة تملك اسطولاً كبيراً من الطائرات طراز “إيرباص 330″، و”إيرباص 320″، مشيرا إلى أنها “لن تكون منافساً لأي شركة في مجال الطيران التجاري وإنما “نحن مكملون”، حسب قوله.

Advertisements

واستدرك بازرعة قائلاً “لكننا في الوقت الحالي سندشن الرحلات بطائرتين من كل من الطرازين.

وقال بازرعة “شركتنا ليست موجهة ضد الشركات الموجودة وانما من أجل تقديم صورة أفضل لليمن عامة ومحافظة حضرموت خاصة وتقديم مستوى أعلى في الرحلات الآمنة والخدمات المتميزة”.

وأضاف بازرعة “بالتأكيد لن نكون الوحيدين المتواجدين في سوق الطيران اليمني، لكننا نأمل أن نكون الأفضل”.

وبين المدير التنفيذي لـ”الحضرمية” أن الشركة وقعت عقداً مع “مصر للطيران” لتدريب كادرها الخاص تمهيداً لوصول الطائرات المملوكة للشركة.

وقال الكابتن صالح بازرعة “وقعنا اتفاقية مع شركة “مصر للطيران” لتدريب كادرنا الخاص، حيث ولدينا من خيرة الطيارين اليمنيين”، لافتاً إلى أنه تم توقيع الاتفاقية بحضور الكابتن طيار وليد شاهر مدير التدريب، والكابتن طيار سعيد الهريش مدير طراز إيرباص 330 والطيار محمد خالد حاجب.

وقال بازرعة “لدينا تعليمات صارمة من رئيس مجلس الادارة في المضي قدما ولا نبخل في تدريب أطقمنا على أفضل مستوى”.