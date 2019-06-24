شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي: أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أي أحد آخر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الاحد، إن إن أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أي أحد آخر، في إشارة إلى المقترحات الأميركية الخاصة بالشق الاقتصادي من خطة السلام بالشرق الأوسط.

وتشمل الخطة الاميركية إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة. ومن المتوقع أن يطرحها جاريد كوشنر صهر ترامب خلال مؤتمر في البحرين يعقد يومي 25 و26 يونيو.

وأضاف الجبير في مقابلة مع قناة “فرانس 24” التلفزيونية: “أعتقد أن أي شيء يحسن وضع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون موضع ترحيب. والآن نقول إن العملية السياسية مهمة للغاية”.

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وتابع “الفلسطينيون هم أصحاب القرار الأخير في هذا الأمر لأنها قضيتهم ولذلك فإن أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أي أحد آخر”.

وقال الجبير إن الرياض ستواصل دعم عملية سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقوبلت رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية في إطار خطة أوسع لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بازدراء ورفض وسخط في العالم العربي، وذلك رغم دعوة البعض في الخليج إلى منحها فرصة.