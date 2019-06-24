شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأمنية في شبوة تصدر بيانا يكشف حقيقة مواجهات ”النخبة” وقوات ”هادي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت اللجنة الأمنية في شبوة (شرق البلاد)، اليوم، ملابسات المواجهات التي شهدتها المحافظة الاسبوع الماضي بين “النخبة الشبوانية” المدعومة اماراتيا وقوات اللواء 21 الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي.

وأوضح اللجنة أنها ناقشت خلال إجتماعها، الأحد، برئاسة رئيس اللجنة محافظ المحافظة، محمد صالح بن عديو، الأحداث التي وصفتها بـ”المؤسفة” التي شهدتها مدينة عتق عاصمة المحافظة وما تسببت فيه من إقلاق للسكينة العامة والاعتداء على مؤسسات الدولة وترويع الآمنين، بحسب ما اوردته وكالة الانباء اليمنية في نسختها التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عقب الاجتماع، أنها أستعرضت في اجتماعها سلسلة الأحداث والاختلالات الأمنية التي شهدتها المحافظة منذ قيام مليشيات مسلحة باستحداث معسكرات ومواقع وتدريب مجاميع وإعاقة عمل الشركات النفطية وتعريض مصالح المحافظة وأمنها للخطر.

وأشار البيان إلى أن السلطة المحلية في المحافظة بذلت جهودا كبيرة لتجنيب المحافظة الأخطار إلا أنها قوبلت بنوايا لإدخال المحافظة في دوامات من العنف والصراع .

وحي البيان الأمنية منتسبي القوات والمسلحة والأمن على تحليهم بالشجاعة والمسؤولية وضبط النفس، وكل الجهود الخيرة التي بذلت لنزع فتيل هذه الأزمة وحقن الدماء وتفويت الفرصة على كل متربص بالمحافظة.

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وشدد بيان اللجنة الأمنية على أهمية قيام الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بواجبها ومسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، مؤكداً أهمية استيعاب قوات الجيش والأمن والنخبة في اطار منظومة أمنية لصيانة المحافظة.

ولفت البيان إلى أن اللجنة الامنية وقفت أمام المقترحات التي قدمت في إطار جهود التخفيف من الاحتقان وأخذت تلك الأفكار بعين الاعتبار في خطط تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع الأشقاء في التحالف العربي باعتبار أي خلل في أمن وسكينة المناطق المحررة يصب في خدمة المليشيات الانقلابية.

وعبرت اللجنة الأمنية عن أسفها الشديد من الحملات الإعلامية الهادفة إلى جر المحافظة إلى صراع لا مستفيد منه إلا أعداء المحافظة مطالبة وسائل الإعلام والنشطاء بالتحلي بالمسؤولية الوطنية والتوقف عن توتير الأوضاع في المحافظة.

وأكدت اللجنة الأمنية احترامها لحق التعبير السلمي للأفراد والمكونات باعتباره حق كفله القانون، مشيرة في الوقت نفسه إلى ان الدعوات للتظاهر في هذا التوقيت تصرف تغيب عنه الحكمة والمسؤولية في ظل وضع أمني يتطلب التعامل المسؤول خصوصا مع توجه المئات من أبنائنا الطلاب لامتحانات الثانوية العامة وحاجتهم لتوفير أجواء مستقرة تعينهم في مهمتهم.

ودعت اللجنة الأمنية في ختام بيانها أبناء المحافظة أفرادا وقوى ومكونات وشخصيات إلى مضاعفة الجهود والوقوف صفا واحدا في نشر روح التسامح وإشاعة ثقافة الإخاء والتعاون مع السلطة المحلية في تجاوز كل التحديات والسير في مشروع البناء والتنمية للمحافظة.