شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يهاجمون سيارة مواطن في مديرية القطن ويصيبونه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار مساء الأحد على سيارة مواطن في مديرية القطن بمحافظة حضرموت. وأوضحت المصادر أن المسلحين المجهولين قاموا بإطلاق النار على سيارة المواطن خميس صالح كرامة البوري بجانب محطة بن خزيبان. ولفتت إلى أن الهجوم تسبب في إصابة المواطن بإصابة وصفت بالمتوسطة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.



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