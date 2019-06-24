اليمن تُدين الهجوم السافر لميليشيا الحوثي على مطار أبها

قالت وزارة الخارجية اليمنية، الإثنين، إن الهجوم الإرهابي الجديد الذي شنته مليشيا الحوثي على مطار أبها السعودي، يعد انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأدانت الخارجية اليمنية، بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة 7 مدنيين آخرين.

وجددت الخارجية اليمنية التأكيد على أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية والتي تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن هذا العمل الإرهابي، يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على المليشيات الحوثية، ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.

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ودعت خارجية اليمن، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى إدانة هذا الهجوم والاضطلاع بمسؤوليته في إلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية وبما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

واستشهد شخص وأصيب 7 آخرون، مساء الأحد، في هجوم إرهابي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، حسب ما ذكر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأضاف التحالف العربي، في بيان، أن الشخص المتوفى سوري الجنسية، وكان مقيما بالمملكة العربية السعودية، واستشهد متأثرا بإصابته في الهجوم.