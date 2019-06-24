الإمارات تدين هجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها وتجدد تضامنها مع السعودية

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الأحد، الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها السعودي الذي أسفر عن استشهاد مقيم سورى وإصابة 7 مدنيين.

وجددت دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت وكالة "وام" تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة.

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، قد صرح أنه عند الساعة 9:10 من مساء اليوم وقع هجوم إرهابى من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولى، والذى يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكى أن الهجوم الإرهابى نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقى عن هذا العمل الإرهابي.