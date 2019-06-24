شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي يقترب من رئاسة ”المؤتمر” [تفاصيل] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت تقارير اخبارية أن الامارات تسعى إلى إجراء انتخابات جديدة في حزب المؤتمر الشعبي العام، من أجل اختيار نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح رئيساً للحزب.

ونقل موقع “اليمن نت” عن مصدر في حزب المؤتمر يسكن في الرياض واشترط عدم ذكر هويته، القول إن الامارات تجري تحضيرات لاجراء الانتخابات في القاهرة لاختيار أحمد علي عبدالله صالح رئيساً للحزب، “لكن قيادات في صنعاء والرياض ترفض ذلك تماماً”.

وأوضح المصدر أن الإمارات تخطط لصعود أحمد علي عبدالله صالح أو أحد أفراد العائلة إما في منصب رئيس الحزب أو نائب الرئيس.

وقال مصدر في حزب المؤتمر بصنعاء إن “الحزب قام بتصعيد أحمد علي عبدالله صالح إلى نائب رئيس قبل أكثر من شهر، ولم يقدم اعتراض. متوقعاً أن يكون صادق أمين أبو راس على إطلاع بما يمكن أن ينتج عنه انتخابات القاهرة”.

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واعتبر المصدر أن تصعيد أحمد علي كنائب للحزب بانتخابات والتي من المتوقع أن تحدث في القاهرة، يعني أنه مقبول من فرعي المؤتمر بصنعاء وفي الخارج، ما يجعله الأكثر توافقيه بين جميع قواعد المؤتمر ومؤهلاً لتوحيد المؤتمر وليس تمزيقه”، بحسب ما اورده “اليمن نت”.

وكان وزير الخارجية الاسبق والامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام د. أبوبكر القربي حذر في تغريدة على حسابه في “تويتر” من تشظيّ الحزب مع استمرار التنافس على قيادته.

وقال القربي “أصبح التنافس على قيادة المؤتمر هم بعض قياداته خاصة التي تحضر لعقد مؤتمر عام لانتخابها قيادة جديدة له متجاهلة خطورة ذلك على وحدته و مستقبله وما قد يؤدي اليه الصراع من تَشَظٍّي له كما فعل الصراع على السلطة باليمن”.

ودعا القربي قيادات المؤتمر إلى العمل “على إنقاذ اليمن وتوحيد المؤتمر وترك الطموحات للمستقبل”.