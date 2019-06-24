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السعودي تعلن مقتل احد جنودها في منطقة حدودية مع اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت ، مساء اليوم، مقتل أحد جنودها في منطقة جيزان جنوب المملكة على الحدود مع اليمن.

وذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” أن نائب أمير منطقة جيزان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، نقل اليوم، تعازي ومواساة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير بن عبد العزيز ولي العهد لوالد وذوي شهيد الواجب وكيل رقيب فيصل بن يحيى فارس أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان”.

واعتبر نائب أمير منطقة جيزان أن “ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن”، بحسب “واس”.

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ولم توضح الوكالة السعودية ملابسات مقتل الجندي السعودي.

وتشهد المناطق الحدودية اليمنية السعودية معارك توصف بـ”العنيفة” بين الجيش السعودي من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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