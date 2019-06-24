شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل للجنة الأمنية في شبوة ردا على إعلان المجلس الانتقالي وماذا سيحدث بعد ساعات من الان " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، شرقي اليمن، الدعوات التي أطلقها المجلس الانتقالي، للتظاهر، ب"التصرف الذي تغيب عنه الحكمة والمسؤولية".

وأكدت اللجنة الأمنية، في بيانها الصادر، اليوم الأحد، على احترامها لحق التعبير السلمي للأفراد والمكونات، باعتباره حق كفله القانون، مشيرة إلى أن الوضع الأمني الحالي، يتطلب التعامل المسؤول خصوصا مع توجه المئات من ابنائنا الطلاب لامتحانات الثانوية العامة وحاجتهم لتوفير اجواء مستقرة تعينهم في مهمتهم.

ووقفت اللجنة الأمنية، خلال اجتماعها، برئاسة محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو، أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها عاصمة المحافظة خلال الأيام السابقة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها سلسلة من الاحداث والاختلالات الأمنية واستحداث معسكرات ومواقع، واعاقة عمل الشركات النفطية، وتعريض مصالح المحافظة وأمنها للخطر.

وأشارت اللجنة، إلى أن السلطة المحلية في المحافظة، قد بذلت جهودا كبيرة لتجنيب المحافظة الأخطار؛ الا انها اصتدمت بنوايا مبيتة لادخال المحافظة في دوامات من العنف والصراع.

ودعت اللجنة الأمنية كل ابناء المحافظة أفرادا وقوى ومكونات وشخصيات الى مضاعفة الجهود والوقوف صفا واحدا في نشر روح التسامح واشاعة ثقافة الاخاء والتعاون مع السلطة المحلية في تجاوز كل التحديات والسير في مشروع البناء والتنمية للمحافظة.

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وكان أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن حربة الأساسية وقواته العسكرية ومقاومته هي، مواجهة مشروع الحوثي الإيراني معبرا عن رفضه القاطع للإستفزازات المتكررة من قبل قوى معادية و غير مسؤولة في عددٍ من محافظات الجنوب، واعتبرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري الأسبوعي، اليوم الأحد، برئاسة عيدروس الزُبيدي هذه الاستفزازات محاولات يائسة لخدمة المشروع الإيراني ومليشيات الحوثي الإجرامية والتي تخوض معها القوات الجنوبية حرباً لا هوادة فيها.

ورأى المجلس الانتقالي في محاولات التصعيد هذه دليل فشل سياسي وعسكري للقوى التي عجزت عن مواجهة الميليشيات في الشمال، وتحولت إلى تنفيذ مشاريعها التي تخدم هذه المليشيات، كما تخدم قوى إقليمية معادية للتحالف العربي وللجنوب.

واشار بلاغ صدر عن الاجتماع ان المجلس ومن منطلق ضبط النفس والثبات والحرص على إنجاح أهداف عاصفة الحزم التي تقودها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد حرصه على تفويت الفرصة على القوى المعادية.

واشاد المجلس بإنجازات وتضحيات قوات النخب الشبوانية والحضرمية والسقطرية وقوات الأحزمة الأمنية، فإن المجلس واكد دعمه اللامحدود لها في مواصلة مهامها وبسط سيطرتها، حمايةٌ للأمن والاستقرار.

ودعا المجلس الانتقالي ابناء شبوة للخروج غدا في مدينة عتق دعماً وتأييداً لقوات النخبة الشبوانية، لما قامت وتقوم به من دورٍ كبير في حفظ الأمن والاستقرار واكد على ما جاء في بيان القيادة المحلية للمجلس في محافظة شبوة.