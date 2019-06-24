شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من المليشيات واللواء الثالث حرس حدود يحقق تقدم نوعي في باقم ويغنم أسلحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدمت قوات اللواء الثالث حرس حدود بمحور الشامية التابع للجيش الوطني اليمني بقيادة “العميد هايل القشائي”، صوب مركز مديرية باقم من الجهة الشمالية في عملية عسكرية متواصلة تخوضها قوات اللواء ضد المتمردين الحوثيين منذ ايام.

وقال إعلام اللواء ” إن الوحدات سيطرت على سلسلة تباب القناصين وصولا الى تبة الأهداف وشعب هويج. وتم قطع خطوط امداد المتمردين الرابط بين جبل النار الذي تتمركز به المليشيا وجناح الصقر ويعتبر الشريان الرئيسي للمليشيا في تلك السلسلة.

وأكد القشائي، أن قوات اللواء الثالث حرس حدود بالجيش الوطني أحكمت سيطرتها على تبّة غبيب أربعة الإستراتيجية، بعد أن تم تطهير آخر موقع للميليشيات في سلسلة التباب البيض والتباب السود الواقعة في قلب الجبهة.

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وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم بين قوات اللواء الثالث حرس حدود والمتمردين الحوثيين بمحور الشامية التابع للجيش الوطني اليمني غرب محافظة صعدة، فرت خلالها المليشيات الحوثية مخلفة وراءها ٩ من القتلى وعددا من الجرحى.

وغنمت قوات اللواء الثالث حرس حدود عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وعدد كبير من الذخائر. وكانت قوات اللواء الثالث حرس حدود قد ضيّقت الخناق على مواقع الانقلابيين في تبة القناصين وجبل النار، من عدة اتجاهات، فيما تقوم الفرق الهندسية بنزع الألغام لتسهيل المهمة أمام الجيش.

وتعدّ هذه التباب الجبلية من المواقع الإستراتيجية، وسيؤدي سقوطها إلى التحام الجبهات بمحور علب ومحور مران، ما يسهل “حسم المعركة بشكل كامل في مديرية باقم.