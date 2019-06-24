شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالانتقالي : غدا الناس في شبـوة ستقف مع خيار الامن والاستقرار والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكد عضو هيئة مايسمى رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت ان يوم غدا سيقف ابناء شبوة مع خيار الامن والاستقرار في المحافظة .
وقال العولقي في تغريدة له غداً ستقول جماهير محافظة شبوة كلمتها تجاه الأحداث الأخيرة.
غداً ستقف الناس مع خيار الأمن والاستقرار الذي أرست دعائمه قوات النخبة الشبوانية بعد ربع قرن من العبث بالأمن والسلم المجتمعي.
واضاف لينصت المتابع والمهتم غداً الأثنين لصوت شبوة وإرادة جماهيرها.
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