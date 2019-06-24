شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسعد جميع المغتربين اليمنيين وتتدخل لأنقاذهم من الموت والحكومة اليمنية تعلن الخبر رسمياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، عن تكفلها بتمويل وتنفيذ مشروع تأهيل طريق العبر الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت.

وأوضحت وزارة الأشغال في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في بيان أن السعودية وعبر برنامج لتنمية وإعمار اليمن بتمويل وتنفيذ مشروع تأهيل طريق العبر، لافتة إلى أنه “سيتم الإعلان رسميا عن التفاصيل الخاصة بالمشروع خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “هذا المشروع المهم يأتي بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ما سيعزز من جهود الحكومة الشرعية في إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتحسين الخدمات وإدارة عجلة التنمية”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن الترتيبات الخاصة ببدء تأهيل طريق العبر وصلت إلى مراحلها النهائية، وسيتم إعلان التفاصيل كاملة خلال الأيام القليلة القادمة، بحيث يتم إعادة تأهيل الطريق الحيوي بما يضمن إنجاز أعمال التأهيل بشكل متوازٍ في كل المقاطع وبفترة زمنية قصيرة.

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وأدى تهالك طريق العبر البالغ طوله 225 كيلومتراً، إلى وفاة وإصابة أكثر من 50 مسافراً منذ وضع حجر أساس إعادة تأهيله في سبتمبر 2017.

وكان رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً السابق، د. أحمد بن دغر، وجه العام الماضي بصرف مبلغ 500 مليون ريال للبدء الفوري في إعادة تأهيل الطريق إلا أن التوجيه ظل “حبراً على ورق”.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.