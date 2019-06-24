شكرا لقرائتكم خبر عن البركاني يخرج عن صمته ويكشف أسباب التصعيد الجديد للإمارات في المحافظات الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، أن البرلمان سيستأنف عقد جلسات دورته النيابية في العاصمة المؤقتة عدن قريبا.

وأكد مراقبون أن اعتزام الشرعية عقد البرلمان في عدن، أثار جنون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، والذي منع طوال الفترة الماضية، الشرعية من عقد برلمانها في عدن، مستخدما التصعيد العسكري والمحاولات الانقلابية بدعم واضح من أبوظبي.

وفي مقابلة صحافية مع “الشرق الأوسط”، قال البركاني، إن البرلمان وفي دورته التشريعية القادمة سيبحث القضايا التي تسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، بالإضافة إلى إيقاف التمدد الإيراني، وتجنيب الدولة الانشطار والتمزق.

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وأوضح البركاني أن الحكومة الشرعية تعمل في ظروف صعبة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ حاليا لإعادة النظر في أمور عدة، وذلك لاختيار أعضاء جدد في الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، مشدداً على أن اختيار الأعضاء سيعتمد الأكفاء، وذلك بعد عودة الرئيس عبدربه منصور هادي من رحلته العلاجية في أميركا.

ويرى المراقبون أن عودة هادي إلى عدن، عودة نهائية، ستكون ضربة معلم يوجهها الرئيس لكل من يعرقل الشرعية عن القيام بمهامها من عدن، ويضع حدا للأطماع الإماراتية في محافظات الجنوب.

ودعا رئيس مجلس النواب اليمني دول تحالف دعم الشرعية إلى توفير الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتقديم مزيد من الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي.

وأضاف رئيس مجلس النواب اليمني: “إن جماعة الحوثي لا ترغب في أن تكون جزءا من المجتمع اليمني، وتفضل أن تكون ذراعا لإيران للسيطرة على اليمن والإضرار بالجيران”. وأكد في حديثه أن من يراهن على تغيير نهج الجماعة فهو رهان فاشل، ولن يرى إلا السراب، على حد تعبيره.