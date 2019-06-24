قائد عسكري في حكومة المرتزقة يهاجم التحالف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

شن مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع في حكومة المرتزقة هجوما لاذعا على من اسماها “بعض القوى في التحالف” داعيا كافة القيادات إلى عدم الصمت .

وقال العميد الركن مسفر الحارثي بأنه يوما بعد يوم بدأت تتكشف تفاصيل المخططات الخبيثة لبعض القوى الذي جاءت ضمن التحالف (في إشارة منه إلى دولة الإمارات).

وأضاف الحارثي بأن أهداف هذه القوى من تشكيلها للمليشيات وتشكيل جيش من مرتزقة الإعلام لإشعال الفتنة وقلب الحقائق هو إدخال الجنوب في حالة فوضى خلاقه وحرب أهلية عبر أدوات رخيصة ويتم تفتيته وتفكيكه إلى دويلات صغيرة لفرض نظام الوصاية ونهب الثروات.