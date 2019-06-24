حضرموت: مسلحون مجهولون على متن سيارة يقتلون مواطن في مدينة القطن حضرموت: يمن شباب نت - خاص الأحد, 23 يونيو, 2019 - 10:48 مساءً [ مدينة القطن في حضرموت ] قُتل مسلحون مجهولون اليوم الأحد مواطن بمدينة القطن بوادي وصحراء محافظة حضرموت (شرقي اليمن).



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، "إن مسلحين مجهولين على متن سيارة نوع هايلكس اغتالوا المواطن "م.س.ب" بمدينة القطن".



وأضاف "إن المسلحين اغتالوا المواطن بجوار مطعم با سواد في المدينة وأردوه قتيلاً على الفور".



وقبل يومين قتل خمسة جنود وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة مزروعة بمدينة القطن. وتزداد الحوادث الأمنية بشكل لافت في حضرموت خلال الأيام الماضية.

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