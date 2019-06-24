شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع بين قيادات الحوثي.. قيادي يختطف "جبريل" وحشود مسلحة كبيرة للطرفين "ماذا يحدث الان؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم قيادي حوثي على اختطاف قيادي حوثي آخر عينته المليشيا في منصب أمني محلي في محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن الغد": إن القيادي الحوثي أبو بكر شاكر والمعين من قبل مليشيا الحوثي مدير أمن مديرية الظهار أرسل مجاميع مسلحة لاختطاف قيادي آخر يدعى جبريل محمد سفيان عين في منصب مدير قسم 17 يوليو وخطف من منتزه جبل ربي شمال مدينة إب".

وأضافت مصادر "يمن الغد": بأن عملية الاختطاف جرت بطريقة مهينة وأمام جمع من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من تعاملات المليشيا الحوثية وتصرفاتها متسائلين عن التعاملات مع بقية المواطنين".

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وتوافد عشرات المسلحين من طرفي أبو بكر شاكر ومدير قسم 17 يوليو وسط تأزم الوضع بين الطرفين.

ويمارس القيادي الحوثي أبو بكر شاكر انتهاكات واسعة ومتكررة للحقوق والحريات العامة والخاصة في مدينة إب وسط غياب أي دور للمنظمات الإنسانية والحقوقية.

وتشهد محافظة إب خلافات حادة بين قيادات وأجنحة المليشيا الحوثية وصلت في كثير من الأوقات حد الاشتباكات المسلحة والمواجهات وسقط فيها قتلى وجرحى وأغلب أسباب تلك الخلافات يعود إلى الصراع حول النفوذ والمناصب والجبايات والاتاوات المالية.