شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يترنح أمام العملات الأجنبية [أسعار الصرف مساء اليوم] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت العملة الوطنية [الريال] ترنحها، أمام العملات الأجنبية في تداولات مساء اليوم، حيث سجل سعر 565 ريالاً مقابل الدولار الواحد. وقال متعاملون ومالكي محال صرافة لـ”"الخليج 365"” إن الريال يشهد الايام الاخيرة “اضطراباً” وحالة “عدم استقرار” جراء اعلان جمعية الصرافين إضراباً شاملاً. وفيما يلي أسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية: العملة سعر البيع سعر الشراء

الدولار الأميركي 560 565

الريال السعودي 148 150

الدرهم الاماراتي 150 153

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