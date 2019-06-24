شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» الايراني: هكذا يمكن تسوية أزمة اليمن..ومسؤولة دولية: «هناك عقبات» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، اليوم، إن أزمة اليمن لا يمكن تسويتها “عسكريا” وإنما عبر تشكيل “حكومة وحدة وطنية”.

ووصف لاريجاني خلال استقباله غابريلا كيوفاس بارون في طهران، اليوم الاحد، أزمة اليمن بأنها “مؤلمة للغاية”، وفق ما اوردته وكالة انباء فارس المقربة من الحرس الثوري الايراني.

واتهم لاريجاني دولاً لم يسمها بأنها تستغل أزمة اليمن لتسويق اسلحتها.

وقال لاريجاني “الازمة اليمنية لايمكن تسويتها عسكريا بل عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

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من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريلا كيوفاس بارون إن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات وصفتها بـ”الأساسية” فيما يتعلق بالقضية اليمنية.

وأشارت بارون إلى أن هناك “عقبات” تواجه القضية اليمنية، مؤكدة أن “اللجوء الى القوة والعنف في العالم يتزايد ويجب الاستفادة من طاقات المؤسسات الدولية اكثر”.

ويتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية ايران بدعم الحوثيين بالمال وإرسال تقنيات أسلحة حديثة منها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في حين تنفي طهران الاتهامات باستمرار.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.