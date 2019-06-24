شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي” يوافق على دفعة اعتمادات جديدة لتغطية السلع الاساسية..وخبير اقتصادي يعلق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أهاب البنك المركزي اليمني بعدن، بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لاعتمادات عملائها سرعة استكمال إجراءات مصارفة و فتح الاعتمادات وذلك خلال يومين عمل من تاريخ اليوم الاحد.

واعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة (25) وبمبلغ 61.5مليون دولار وبسعر صرف 440 ريال وذلك لتغطية طلبات استيراد السلع الأساسية المقدمة من جميع البنوك التجارية والإسلامية في جميع محافظات الجمهورية اليمينة .

الى ذلك، قال خبير اقتصادي ان الاعتمادات المستندية لا يستفيد منها الا التاجر فقط بينما المواطن لا يستفيد شيء.

واضاف الخبير الاقتصادي بانه سيتم دفع فارق 120 ريال من البنك ليزداد العجز وتتقلص الوديعة السعودية التي نقصت حتى الآن اكثر من 900 مليون دولار وقد تكون تعدت مليار دولار.

ودعا البنك المركزي الى البحث عن حلول افضل من دعم أغنى الاغنياء.

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