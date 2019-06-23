استشهاد طفلين بلغم أرضي زرعته المليشيا في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة

قالت مصادر محلية إن انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي ادى الى استشهاد طفلين فيما نجا والدهما في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. وذكرت المصادر أن الطفلين هما: يحيى محمد علي عمر (13 عاماً) وشقيقته نجوى (11 عاماً). ومزق اللغم جسد الطفلين أمام نظر والدهما الذي كان يسير خلفهما ببضعة أمتار في أطراف القرية. وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم المليشيات الحوثية بحق المدنيين في الساحل الغربي والتي حولت مناطقهم إلى حقل ألغام قبل دحرها على يد المقاومة المشتركة.

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