المقاومة الوطنية تتقدم معونات إنسانية تستهدف 250 أسرة في الساحل الغربي

تواصل المقاومة الوطنية تقديم المساعدات الانسانية في الساحل الغربي حيث قدمت مساعدات استهدفت 250 اسرة. واستهدفت وحدة العمليات الإنسانية اليوم الأحد 23 يونيو 2019م أكثر من 250 أسرة بسلال غذائية متكاملة في 3 من مديريات الساحل الغربي. وأوضح عبدالله الحبيشي مسؤول وحدة العمليات الإنسانية بالمقاومة الوطنية وفقا لما نقل عنه موقع وكالة 2 ديسمبر أن الوحدة قامت بتوزيع أكثر من 250 سلة غذائية متكاملة في كل من: قرية المرازقة بمنطقة الجاح مديرية بيت الفقيه ومنطقة غليفقه التابعة لمديرية الدريهمي وكذا منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا. وأضاف أن السلال الغذائية اشتملت على أكياس الدقيق والأرز والسكر والحليب والبقوليات (فول، فاصوليا حمراء، فاصوليا بيضاء، عدس) وكذا التونة والمكرونة والشاي والصلصة.

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