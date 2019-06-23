اختتم الجالية اليمنية في مدينة تيريشن اليوم اجتماعها السنوي والذي استمر ثلاثة ايام.
ونظمة الجالية العديد من الفعاليات الثقافية حيث أكدت على إرث اليمن التاريخي من خلال ارتداء الأزياء الشعبية التقليدية وتحضير المأكولات الشعبية المتعددة التي تتميز بها بلادنا .
وفي ختام الإجتماع، أكدت سفيرة اليمن في وارسو الدكتور، ميرفت مجلي، على العلاقة الإيجابية بين السفارة والجالية وتفاعلا مع كافة المبادرات التي يقومون بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجالية اليمنية تشارك في الاجتماع السنوي في تيريشن بهولدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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