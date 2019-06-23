محروس يبحث مع أعيان وقيادات المجلس المحلي بسقطرى مواضيع أمنية وسياسية

بحث محافظ سقطرى رمزي محروس، اليوم، مع مشائخ المجلس العام لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة، مجمل الأوضاع والمستجدات بمحافظة سقطرى.
وأكد المحافظ محروس، وفقا لوكالة سبا حرص السلطة المحلية في سقطرى على إشراك مختلف فئات المجتمع بينهم المشائخ والأعيان بالمساهمة في حل مختلف المعضلات التي تواجه سقطرى بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الأرخبيل.
من جانبهم عبر المشائخ، عن تأييدهم لقرارات وتوجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وقيادة السلطة المحلية، بشأن الحفاظ على أجواء الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على أي محاولات لتعكيرها، وكذا الحفاظ على مؤسسات الدولة والسلم الاجتماعي والتعايش بين الجميع وتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والتنمية.
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