قتيل و8 جرحى في هجوم حوثي جديد على مطار أبها

قتل مقيم سوري، وأصيب ثمانية آخرين مساء الأحد في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها في السعودية.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي، أسقطت الثلاثاء الماضي طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

واستهدفت ميلشيا الحوثي مطار أبها في بداية الشهر الجاري، حيث سقط مقذوف "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي.