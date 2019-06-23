مختطفون في سجون المليشيا يبدأون بإضراب مفتوح عن الطعام

قالت مصادر محلية إن مختطفين في سجون مليشيا الحوثي بدأوا في عملية إضراب مفتوح عن الطعام بعد قطع المليشيا عنهم المياة.
وذكرت المصادر أن المختطفين في "سجن الثورة" بصنعاء، بدأوا الإضراب عن الطعام، أو ما بات يعرف بمعركة الأمعاء الخاوية، بعد قيام إدارة السجن التابعة لميليشيا الحوثي بقطع المياه عن السجن، ومصادرة الحصص الغذائية المخصصة للسجناء.
وطالب السجناء الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية بزيارة السجن للاطلاع على الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل ميليشيا الحوثي، التي تواصل التضييق عليهم من خلال قطع المياه عن السجن بالكامل، إضافة إلى عدم توفر البيئة الصحية داخله.
إلى ذلك، رفضت إدارة السجن الإفراج عن العشرات من السجناء ممن سبق وتلقوا وعوداً بالإفراج عنهم في شهر رمضان الماضي.
ويقبع نحو 10 آلاف مختطف يمني، بينهم 12 صحافياً، في سجون الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات، حيث يلاقون فيها معاناة شديدة تتنوع بين الضرب المبرح والتعذيب، ورفض الميليشيا نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، ومنع الدواء والغذاء عنهم، وحرمان أسرهم من زيارتهم.
وتوفي نحو 150 مختطفاً في سجون الميليشيا الحوثية، منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.
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