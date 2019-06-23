شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل للتحالف بعد قصف حوثي لمطار أبها السعودي قتل فيه وأصيب ثمانية مدنيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران شنت هجوما على مطار أبها الدولي ، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكي أن “الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (7) مدنيين ، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي”.
وكانت وسائل إعلام سعودية أعلنت عن إصابة ثمانية مواطنين ومقيمين في مطار أبها – جنوب البلاد – بهجوم لطائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.
وقال مراسل قناة العربية السعودية ” إن 8 مصابين في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة تم إسقاطها. وأصافت القناة ” إن الطائرة سقطت على مواقف السيارات في المطار.
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