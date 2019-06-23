شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : تصعيد جديد ومفاجئ في شبوة .. وتعزيزات ضخمة تتوجه إلى هذه المدينة .. ومصادر تكشف تفاصيل ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعدت مليشيات ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" في محافظة شبوة عقب أيام من إعلان هدنة هشة عقب هزيمة مدوية لها في مدينة عتق. وقالت مصادر إن مليشيات ما يسمى بـ"النخبة الشبوانية" التابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة من الإمارات، قامت بإرسال مليشيات مسلحة باتجاة مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة. وأشارت المصادر إلى أن المليشيات المدعومة من الإمارات تحاول التصعيد من جديد ونشر الفوضى والانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسسات الدولة بقوة بالسلاح .

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