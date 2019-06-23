شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة مأرب يفتتح فعالية تأبينية بمناسبة الذكرى الاولى لاستشهاد العميد العقيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتتح وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي اليوم ندوة تناولت الأدوار البطولية للشهيد العميد احمد صالح العقيلي قائد اللواء 153 مشاه الذي استشهد في 21 يونيو 2018م وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي الإنقلابية جبهة الملاجم في محافظة البيضاء.

وأشاد الوكيل الفاطمي خلال افتتاحه الندوة التي نظمها 135 مشاة بالأدوار الوطنية النضالية والبطولية للشهيد العقيلي الذي تقدم الصفوف في الدفاع عن الوطن والجمهورية ورفض الانقلاب الحوثي ومشروعه الإيراني.

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وقال إن "الشهيد العقيلي انبرى يدافع عن الجمهورية منذ البدء في لملمة الصفوف للدفاع عن محافظة مأرب وتأسيس مطارح نخلا والسحيل، حيث كان في

الخنادق الأمامية يدافع عن مدينة مأرب حتى اندحرت المليشيا الانقلابية عنها وآلتها العسكرية الضخمة".

وأشار إلى إسهام الشهيد العقيلي الفاعل في دحر المليشيا وتحرير مديرية حريب بمأرب ثم تحرير بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، والانطلاق لتحرير مديريات محافظة البيضاء حتى استشهد في مديرية الملاجم وهو في مقدمة الصفوف مقبلا يجترح البطولات ويحقق الانتصارات في ملاحم تسطر في سفر

التاريخ.

واعتبر أن التضحيات التي قدمت وتقدم بشكل مستمر في سبيل تحرير الوطن من مليشيا الحوثي هي الضامن الأساسي التي تؤكد دون مواربة أن النصر قادم

للشعب اليمني بالقضاء على الانقلابيين ومشروعهم السلالي.

