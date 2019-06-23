شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد رحلات اليمنية غداً الإثنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسير الخطوط الجوية اليمنية، غداً الإثنين، عدداً من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي : رقم الرحله :607

خط الرحله : القاهره- سيئون.

الاقلاع : 0430 صباحا. (توقيت القاهره)، الوصول: 0900 صباحا. رقم الرحله 606.

خط الرحله : سيئون - القاهره.

الاقلاع : 1000 صباحا. الوصول: 1245 ظهرا. رقم الرحله 648.

خط الرحله : عـدن- عمان.

الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. Advertisements رقم الرحله 649.

خط الرحله : عمـان- عـدن.

الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله 506.

خط الرحله : عدن- جـده.

الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول: 1030 صباحا. رقم الرحله 507.

خط الرحله : جـده- عـدن.

الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله 609.

خط الرحله : القاهره- عـدن.

الاقلاع : 0830 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1300 ظهرا. رقم الرحله 608.

خط الرحله : عـدن- القاهره.

الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء.



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