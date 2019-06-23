شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سقطرى يلتقي مشائخ المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة ـ سقطرى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - المركز الإعلامي الثقافي
المهرة ـ سقطرى
متابعة ـ محمود فتحي
سقطرى ـ حديبوه
23- يونيو ـ 2019
ألتقى اليوم محافظ محافظة أرخبيل سقطرى الأستاذ رمزي أحمد سعيد محروس مشائخ المجلس العام لمحافظتي " المهرة ـ سقطرى" بديوان المحافظة , ويأتي هذا الاجتماع وفقا لتوجيها رئيس المجلس العام لابناء محافظتي سقطرى ـ السلطان / عبدالله عيسى آل عفرار ـ لأجل تفعيل رسالته التي بعثها للاطراف المعنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي , وذلك لأجل السعي لتقريب وجهات النظر بين السلطة المحلية ـ والقيادات المحلية بالمجلس الانتقالي الجنوبي ـ م / سقطري ـ لبحث عن مخرجات الازمة.
وفي اللقاء رحب المحافظ محروس بالمشائخ ولآراءهم فيما يخدم محافظة أرخبيل سقطرى و أهلها , مستمعاً منهم ما وصلوا إليه مع قيادات المجلس الإنتقالي حول تجنب المحافظة الأعمال التي لا تخدم سقطرى , مؤكدين من أنهم لم يقفوا مكتوفين الأيدي امام الفوضى الذي تحصل بالمحافظة.
في اللقاء اكد مشائخ المجلس العام من انهم داعمين قرارات القيادة السياسية متمثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والسلطة في المحافظة وانهم حريصين كل الحرص لتجنيب محافظتهم من مآلات الصراع.
إلى ذلك استمعوا مشائخ المجلس العام من محافظ سقطرى "محروس" إلى شرح مفصل حول المستجدات الأخيرة التي حدثت في المحافظة
حضر اللقاء وكيل المحافظة لشؤون الجزر القائم بأعمال وكيل أول رائد الجريبي.
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