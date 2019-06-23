الإمارات تمنع قيادات المرتزقة من زيارة هذه المناطق اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

كشف مسؤول في حكومة المرتزقة عن قيام دويلة الإمارات بمنعه من زيارة جزيرة سقطرى اليمنية، الامر الذي دفعه الى تصوير عدد من الجزر الأمريكية والتعليق عليها بالقول: “من كثر حبي للجزر اليمنية الذي لم أستطيع الذهاب اليها والجميع يعرف السبب”.

وأضاف المرتزق عبدالغني جميل الذي كان يعمل حارساً في السفارة الأمريكية بصنعاء قبل توليه عدد من المناسب الحكومية، اضاف في تغريدته التي أرفق فيها صور له مع عناصر من القوات البحرية الأمريكية، “الآن بجزيرة استيتين آيلاند، أمام جسر ڤرزانا برتش، اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من الأصدقاء من القوات البحرية”.