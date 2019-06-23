إب: مقتل طبيب برصاص مسلح في ظروف غامضة في "حزم العدين"

قتل الليلة الماضية طبيب برصاص مسلح في مديرية حزم العدين، غرب إب، في ظروف وملابسات غامضة.
وقالت مصادر خاصة، لـ "يمن شباب نت" إن الدكتور "طه عبده محمد قاسم الجعفري" ـ من أهالي عزلة حليمة بحزم العدين ـ قتل مساء أمس برصاص مسلح من نفس المنطقة يُدعى " نعمان أحمد سيف".
ولم تورد المصادر أي تفاصيل عن الحادثة، حيث أكدت أن تفاصيلها لاتزال غامضة، مشيرة إلى فرار الجاني إلى جهة مجهولة والقبض على شقيقه "حمود" كرهينة حتى القبض عليه.
وقالت المصادر أن المجني علي الطبيب" الجعفري" وصل القرية قادما من صنعاء مقر عمله، قبل ليلة من الحادثة وذلك لحضور عرس بنت أخته.
وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني تقوده مليشيا الحوثي ومعها زادت حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.
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