مليشيا الحوثي تبتكر أسلوب إرهابي جديد في الحديدة

قالت مصادر محلية في مدينة الحديدة إن مليشيا الحوثي ابتكرت شيء جديد اذ تقوم بتلغيم الحيوانات المتحركة لسفك الدماء المدينة.

وكان يوم أمس انفجر، جمل فخخته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، داخل مدينة الحديدة.

وأكد المصدر أن المليشيات الحوثية أقدمت على تفخيخ إبل بربط شحنة متفجرات حوله، وأطلقته نحو وحدات المقاومة المشتركة المتمركزين في خطوط التماس بشارع الخمسين.

وأوضح أن المليشيات الإجرامية أطلقت الإبل من أمام عمارة الخامري قرب جولة الحلقة إلا أن كثرة الحواجز التي كانت المليشيات وضعتها في الطريق قبل دحرها منها دفعته إلى تغيير مساره، حيث دخل طريقا فرعيا وواصل السير في المساحات الترابية صوب مواقع للمليشيات الحوثية نفسها خلف كلية الهندسة وقبل وصوله انفجر بحمولته ما يعني أن العبوات الناسفة كانت مربوطة بصاعق تفجير مؤقت أو أنه تم تفجيره عن بعد.