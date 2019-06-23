عاجل.. قرار جمهوري بتعيين محمد جميح في هذا المنصب

نشرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ قراراً جمهورياً قبل قليل ينص على تعيين الدكتور محمد جميح في منصب رفيع. وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور محمد صالح جميح سفيراً ومندوباً دائماً لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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