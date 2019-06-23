هذا هو الدكتور ’’محمد جميح‘‘ الذي تم تعيينه الليلة سفيراً لليمن في اليونسكو(سيرة ذاتية)

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عدن - ياسمين التهامي - اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرار جمهورياً جديداً قضى بتعيين الدكتور محمد صالح جميح سفيراً ومندوباً دائماً لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). فيما يلي نعيد نشر السيرة الذاتية للدكتور محمد الجميح *الدكتور محمد جميح مواليد 1971- مأرب - اليمن

*أديب وشاعر يمني يقيم في ليفربول-لندن - بريطانيا. *كاتب ومحرر سياسي في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية-لندن * حاصل على الدرجة الجامعية في اللغة العربية وآدابها من جامعة صنعاء. * حاصل على الماجستير في الأدب العربي من جامعة صنعاء عن دراسته الموسومة: "توالد البنى وتوليد الدلالة في سيفيات المتنبي: دراسة نصيَّة. *امتحان جامعة كلمبردج للإنجليزية الأكاديمية-بريطانيا * حاصل على الدكتوراة في ترجمة النصوص من جامعة ويلز-المملكة المتحدة. * عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. * عضو رابطة الأدب الاسلامي العالمية. * عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء-كلية اللغات. Advertisements * عضو المعهد الوطني البريطاني للتربية والتعليم * صدر له: ديوان: "أودية العشق" عن الهيئة العامة للكتاب، وزارة الثقافة-اليمن. غيوم مجرحة: مجموعة شعرية عن بيت الشعر بإمارة الشارقة. * تحت الطبع : - دراسة في النقد الأدبي بعنوان: تشظي المرايا - ديوان شعر بعنوان: قصائد مفخخة * حاصل على جائزة رئيس الجمهورية اليمنية للشباب الشعر العربي عن دورتها الأولى 1999 . وجائزة جمعية اللغة العربية للشعر-جامعة صنعاء 1998. *ترجم عدد من قصائده وأعماله إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية. *شارك في مسابقة شاعر العرب في قناة المستقلة وتأهل للدور قبل النهائي . * شارك في عدد من المهرجانات و اللقاءات الشعرية والفنية في كل من: صنعاء وبغداد والجزائر والرياض ولندن وبرمنجهام وليفربول ومانشستر وشفيلد. يعمل ويكتب في جريدة الشرق الأوسط اللندنية. * يكتب في عدد من الصحف والمجلات العربية في بريطانيا والوطن العربي. *عمل مدير التحرير‏ لدى ‏إندبندنت عربية‏ ومحررا في صحيفة القدس العربي

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