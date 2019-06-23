شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الرئيس هادي يصدر قرارات جمهوري قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور محمد صالح جميح سفيراً ومندوباً دائماً لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

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