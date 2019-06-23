الميليشيات تمطر الجبلية بالتحيتا بالقذائف ونزوح عشرات الأسر

نزحت عشرات الأسر من منطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، بعد إقدام ميليشيا الحوثي الإنقلابية على إمطار مساكنهم بالقذائف بشكل هستيري يدل على الحقد الذي تحمله المليشيا تجاه المواطنين .

ونقل المركز الإعلامي لقوات العمالقة، عن مصادر ميدانية في الجبلية أن المليشيات أمطرت المناطق السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية مستهدفة منازل المواطنين والمزارع والطرقات العامة والفرعية بشكل عنيف منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة .

وأشارت المصادر أن المليشيا استخدمت خلال القصف المدفعي الذي شنته نهار اليوم قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيارات 120 و 82 وبمدفعية الهاوزر ، فيما قصفت القرى في وسط المنطقة بقذائف مدفعية B10 وبقذائف RBG وبصواريخ ” لُــــو ” .

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وبحسب المركز، فإن القرى الواقعة في أطراف الجبلية استهدفتها عناصر الحوثيين بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة ، فقد تعرضت منازل ومزارع المواطنين للإستهداف بالمدافع الرشاشة م.ط من عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل عشوائي .

فيما شوهدت عشرات العائلات تفر من منازلها في طريقها للنزوح من الجبلية إلى مناطق بعيدة عن نيران الحوثيون بعد أن نالت قذائف المليشيات الإرهابية من منازلهم ومزارعهم ومواشيهم ، وللنجاة بحياة النساء والأطفال والشيوخ من نيران وقذائف المليشيات التي تتساقط عليهم بشكل عشوائي وعنيف .

وتتوالى الجرائم والإنتهاكات الحوثية بحق المواطنين في كافة مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تحاول المليشيات معاودة التقدم والسيطرة على المناطق التي حررتها ألوية العمالقة والقوات المشتركة قبل أكثر من عام ولكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل وتكبدت خلالها المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح والمعدات .