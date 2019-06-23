لقي 3 من مسلحي مليشيا الحوثي مصرعهم اليوم الأحد في خلاف تطور إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين أطراف المليشيا في مديرية مقبنة بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.
وقالت مصادر "الخليج 365" ان خلافات بين متحوثي هجدة مقبنة غرب تعز أدت الى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم أبن القيادي في جماعة الحوثي المتحوث أحمد عبدالرحيم عبده أحمد.
وأكدت المصادر ان مليشيا الحوثي تعاني من تشظي وتفكك من الداخل نتيجةالخلافات المتكررة بين قياداتها على الجبايات التي يقومون بنهبها من المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 من مسلحي الحوثي بينهم نجل قيادي في خلافات داخلية بين المليشيا بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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