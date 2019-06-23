اسقاط طائرة تجسس سعودية في نجران

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الخليج 365 – نجران
اسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، اليوم الأحد، طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي – الأمريكي قبالة السديس بنجران.
وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية قد أسقطت، أمس السبت، طائرة تجسس تابعة للعدوان في منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة شمال غرب البلاد.
وأسقطت الدفاعات الجوية كذلك، أمس الأول الجمعة، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان بسلاح مناسب جراء خرقها للهدنة وقيامها بتنفيذ مهمة عدائية في أجواء منطقة الفازة.
وكانت الدفاعات الجوية أسقطت في السادس من الشهر الجاري طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز MQ-9أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في جبهة الساحل الغربي.
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