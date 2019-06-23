مراسل "الخليج 365" يكشف سبب تردي خدمة الانترنت في مأرب

لليوم الثالث على التوالي يعاني سكان محافظة مأرب شرق البلاد، من تردي خدمة الانترنت بشكل كبير خصوصاً بعد تعرض كابل الاتصالات فجر الجمعة لعمل تخريبي في منطقة صافر شرق المحافظة.

وقال مراسل "الخليج 365" ان سببب تردي خدمة الانترنت في محافظة مأرب، لليوم الثالث على التوالي يأتي نتيجة العمل التخريبي الذي تعرض له كابل الاتصالات السلكية شرق صافر وتسبب في خروج الخدمة كلياً قبل ان تعود بعد ساعات بشكل متردي جداً.

وأكد المراسل أن المخربين يمنعون الفرق الهندسية من إصلاح كابل الاتصالات لليوم الثالث على التوالي بطريقة استفزازية في ظل تقاعس كبير من السلطة

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المحلية بمأرب.

وأوضح ان الفرق الهندسية لم تتمكن من إصلاح كابل الاتصالات بسبب منعها من قبل المخربين مما دفعها إلى اتخاذ طرق بديلة لإعادة الخدمة إلى المحافظة.

وكان فرع الاتصالات العامة في محافظة مأرب أعلن صباح الجمعة إرسال فريق هندسي لإصلاح الكابل بعد تعرضه لعمل تخريبي من قبل مسلحين بين صافر ورويك شرق مأرب، إلا أن الفريق لم يتمكن من الوصول إلى الكابل لإصلاحه بعد منعه من قبل المخربين، مما دفع الفريق إلى اتخاذ طرق بديلة اعادت الخدمة مغرب الجمعة إلى المحافظة إلا إنها عادت بشكل سيء للغاية دون ان يفصح فرع الاتصالات بمأرب عن السبب، مما جعل السكان يعتقدون انه تمكن من إصلاح الكابل دون معرفة سبب تردي الخدمة.